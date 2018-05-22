AK Parti 24 Haziran seçimleri için kolları sıvarken, yapısal reform ve yatırımlar kesintisiz sürüyor. Hükümet, serbest bölgeye gelen yatırımcılara 45 yıllık ruhsat güvencesi verdi, sunulan uzun vadeli güçlü teşvikler karşılık buldu. Güvenli liman arayan Körfez'in dev şirketleri elçiliklerde yatırım ofisleri kurulmasını talep etti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Serbest bölge kullanıcılarına verilen faaliyet ruhsatlarının süresi üretici kiracılar için 20 yıl uygulanıyor. Yatırımcılar için 45 yıllık ruhsat süresi verilerek teşviklerden daha uzun yararlanmaları sağlanacak" diye konuştu.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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