4 milyon kişiye iş

Hükümetin 15 yıldır yürüttüğü kapsayıcı büyüme politikalarıyla refah seviyesindeki artış, çalışandan iş dünyasına, emekliden öğrenciye bütün kesimlerin cebine yansıdı. Son 10 yılda en düşük gelire sahip yüzde 20'lik kesimin ortalama reel geliri yaklaşık yüzde 26 arttı. Refahtaki artışla yoksulluk da azaldı. Ücretlilerin, çalışanların milli gelir içindeki payı yüzde 37.8'e ulaştı. İnsani yardımların milli gelire oranında da Türkiye birinci oldu. Son 15 yılda asgari ücret reel olarak yüzde 99.6 arttı.
GENÇ VE KADINLAR ÖNDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra büyük, güçlü Türkiye'nin inşasına giden yolu tamamen açacaklarını belirtirken, 24 Haziran'ın hemen ardından zenginliğin yol haritası devreye girecek. Gençler ve kadınlar kalkınmada daha etkin yer alırken; 4 yıllık dönemde 4 milyon istihdam sağlanacak, sosyal politikaları güçlendiren adımlar atılacak. Türkiye'de zengin ve fakir arasındaki uçurum hızla kapanırken, yeni hükümet sistemi ile orta kesim öne çıkacak. Kişi başı milli gelir 25 bin dolara çıkacak. Engelli, yaşlı, çocuk, gazi, şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik destekler artacak. Gelişme hızından pay almayan tek bir emekli kalmayacak. Emekli aylıklarında iyileşme sürecek. Emeklilerin uygun koşullarda ev sahibi olması için de destek sağlanacak.
Hazal ATEŞ
GENÇ VE KADINLAR ÖNDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra büyük, güçlü Türkiye'nin inşasına giden yolu tamamen açacaklarını belirtirken, 24 Haziran'ın hemen ardından zenginliğin yol haritası devreye girecek. Gençler ve kadınlar kalkınmada daha etkin yer alırken; 4 yıllık dönemde 4 milyon istihdam sağlanacak, sosyal politikaları güçlendiren adımlar atılacak. Türkiye'de zengin ve fakir arasındaki uçurum hızla kapanırken, yeni hükümet sistemi ile orta kesim öne çıkacak. Kişi başı milli gelir 25 bin dolara çıkacak. Engelli, yaşlı, çocuk, gazi, şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik destekler artacak. Gelişme hızından pay almayan tek bir emekli kalmayacak. Emekli aylıklarında iyileşme sürecek. Emeklilerin uygun koşullarda ev sahibi olması için de destek sağlanacak.
Hazal ATEŞ
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