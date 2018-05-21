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yı gölgeleyen e geçit yok

Tarihi binayı gölgeleyen gökdelene geçit yok
Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaz'ın siluetini bozan, imara aykırı yapılan rezidanslar ve diğer yapıların 'yıkılması' talimatının ardından önemli bir adım daha geldi. İstanbul'un imar yönetmeliğinde yapılan değişiklikle tarihi eserleri gölgeleyen, görüntüyü bozan imara aykırı yapılar Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla yıkılabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre;
Ticaret hizmet alanları ile merkezi iş alanlarında rezidans yapılamayacak.
İlgili idareler, gerekmesi halinde ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla, uzmanlardan oluşan mimari estetik komisyonları kurulacak.
Belediye ana arter yollar ve meydanlarda cephe alan binalarla ilgili estetik kurallar getirebilecek.
Artık müteahhitler kat bahçelerini dairenin içine katacak şekilde inşa edemeyecek.

Hazal ATEŞ
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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