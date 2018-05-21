Tarihi binayı gölgeleyen gökdelene geçit yok

'ın Boğaz'ın siluetini bozan,imara aykırı yapılan rezidanslar ve diğeryapıların 'yıkılması' talimatının ardındanönemli bir adım daha geldi.'unimar yönetmeliğinde yapılan değişiklikletarihi eserleri gölgeleyen, görüntüyübozan imara aykırı yapılarkararıylayıkılabilecek.'deyayımlanan yönetmeliğe göre;Ticaret hizmet alanları ile merkeziiş alanlarında rezidans yapılamayacak.İlgili idareler, gerekmesi halindeilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla,uzmanlardan oluşankurulacak.Belediye ana arter yollar vemeydanlarda cephe alan binalarla ilgiligetirebilecek.Artık müteahhitler kat bahçelerinidairenin içine katacak şekilde inşaedemeyecek.