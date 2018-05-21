Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, döviz mevduatları hakkında açıklamada bulundu.
Dolar üzerinden kirli operasyon çökertildi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, döviz mevduatlarına el koyma söylentisine son noktayı koydu.
Etiketler: Mehmet Ali Akben , BDDK , döviz
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