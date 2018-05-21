;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Gram altın ne kadar?

Dolar üzerinden kirli operasyon çökertildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () Başkanı , mevduatlarına el koyma söylentisine son noktayı koydu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () Başkanı , mevduatları hakkında açıklamada bulundu.

Etiketler: , ,
  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 08:53
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar