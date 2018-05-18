;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Otoyol cezası % 60 indi
  2. HALK GYO’nun kârı 9.7 milyon

Savunmaya Ziraat desteği

Savunmaya Ziraat desteği
Ziraat Katılım ile yüksek teknoloji savunma sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan SSTEK Savunma Teknolojileri, işbirliği protokolü imzaladı. Protokol ile teknolojisini geliştirebilecek yerli firmalara sermaye ve know how desteği sağlanacak. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, savunma sanayii teknolojisinin yerel kaynaklarla geliştirilmesinin dış ticaret açığının azaltılması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ