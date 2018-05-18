Ziraat Katılım ile yüksek teknoloji savunma sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan SSTEK Savunma Teknolojileri, işbirliği protokolü imzaladı. Protokol ile savunma sanayii teknolojisini geliştirebilecek yerli firmalara sermaye ve know how desteği sağlanacak. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, savunma sanayii teknolojisinin yerel kaynaklarla geliştirilmesinin dış ticaret açığının azaltılması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.
Savunmaya Ziraat desteği
Etiketler: Ziraat Katılım , Savunma Sanayii
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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