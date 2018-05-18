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Dolar ve Euro ne kadar? (18 Mayıs 2018 Döviz kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 4,4620 liradan, avro 5,2730 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,4600 liradan alınan dolar, 4,4620 liradan satılıyor. 5,2710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,2730 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,4550 lira, avronun satış fiyatı ise 5,2600 lira olmuştu.

  • 18 Mayıs 2018, Cuma 09:21
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