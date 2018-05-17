‘Teknoloji üretim üssü olacağız’

Enerji sektöründe donanımlı ve nitelikli insan kaynağının önemli olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Milli enerji ve maden politikası Türkiye'nin gelecek hedefleriyle uyumlu şekilde hazırlandı. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için kalifiye, yetişmiş ve nitelikli insan kaynağının oluşturulması da gerekiyor" diye konuştu. 'Milli Enerji Eğitim Hamlesi' kapsamında düzenlenen 'Tabii Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri' protokol imza töreninde konuşan Albayrak, "Yerlileşme ve yerli üretim dedik. Artık teknoloji kullanan değil, üreten ve ihraç eden ülkelerin altın çağını yaşayacağı yeni bir yüzyıla girdik. Türkiye'ye en büyük sıçramayı yaptıracak olan, teknoloji alanında da üretim ortaya koymasıdır. Tüm stratejileri de teknoloji yerlileştirilmesi üzerine kuruyoruz. Sadece ihtiyaçlarımızı karşılamayı değil, Türkiye'nin bu alanda üretim üssü haline gelmesini amaçlıyoruz" dedi. Albayrak, enerjide başlıca hedefin yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi olduğunu dile getirerek, "Bunları ne kadar geliştirirsek, dünyanın geleceğinde de o kadar söz sahibi oluruz" şeklinde konuştu.
9 İLE 10 ENERJİ LİSESİ
Gençlere yatırımın hiçbir maddi yatırımla ölçülemeyeceğini kaydeden Albayrak, şöyle devam etti: "16 derslikli 10 okulun yapımı gerçekleşecek. 3'ü yenilenebilir enerji, 7'si tabii kaynaklar lisesi. Aralarında Hatay, Trabzon, Zonguldak, Balıkesir ve Sivas'ın da yer aldığı 9 ilimizde atölye, laboratuvar, pansiyon ve spor salonlarıyla tam donanımlı liseler kurulacak. Enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve rezerv madenciliği anlamında çok önemli bir rol ifa edecekler."
'MESLEK LİSESİ KALKINMA MESELESİDİR'
Bakan Albayrak, sanayi ve akademi işbirliğiyle enerji alanında yeni gelişmeler yaşanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Meslek liselerinin sayıları daha da artırılmalı. Meslek lisesi kalkınma meselesidir. Daha yolun başındayız daha büyük başarılara imza atacağız. Amacımız, bilimsel ve teknolojik bilgiyi pratik alana taşıyarak enerjide teknoloji üretiminde Türkiye'nin yetkinliğini artırmak."
9 İLE 10 ENERJİ LİSESİ
Gençlere yatırımın hiçbir maddi yatırımla ölçülemeyeceğini kaydeden Albayrak, şöyle devam etti: "16 derslikli 10 okulun yapımı gerçekleşecek. 3'ü yenilenebilir enerji, 7'si tabii kaynaklar lisesi. Aralarında Hatay, Trabzon, Zonguldak, Balıkesir ve Sivas'ın da yer aldığı 9 ilimizde atölye, laboratuvar, pansiyon ve spor salonlarıyla tam donanımlı liseler kurulacak. Enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve rezerv madenciliği anlamında çok önemli bir rol ifa edecekler."
'MESLEK LİSESİ KALKINMA MESELESİDİR'
Bakan Albayrak, sanayi ve akademi işbirliğiyle enerji alanında yeni gelişmeler yaşanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Meslek liselerinin sayıları daha da artırılmalı. Meslek lisesi kalkınma meselesidir. Daha yolun başındayız daha büyük başarılara imza atacağız. Amacımız, bilimsel ve teknolojik bilgiyi pratik alana taşıyarak enerjide teknoloji üretiminde Türkiye'nin yetkinliğini artırmak."
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