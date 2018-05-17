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yapılandırmasında peşin ödemede büyük avantaj

Yasalaşan prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarıya göre vatandaş önceki yapılandırmalara göre peşin ödemede büyük avantaja sahip. 2013 yılı sonunda bin lira olan bir vatandaş ödemeyi peşin yaparsa 2016'daki yapılandırmaya göre 517.48 liralık bir avantaj elde edecek.

TBMM'den geçen borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısı, önceki yasalara göre büyük bir avantaj sağlayacak. Yapılandırılan borcu peşin ödeyenler, gecikme faizinin yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90'ından kurtulacak. 2013 yılı sonunda bin lira olan vatandaş, ödemeyi peşin yaptığı takdirde 2016'daki yapılandırmaya göre 517.48 lira avantaj elde edecek. Ödediği anapara, enflasyon karşısında 3'te 1 oranında eriyecek. 2003 yılından bu yana çıkarılan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasalarda anaparaya af getirilmedi. Gecikme faizi ve cezaları silinerek, anaparaya enflasyon oranında ilave yapıldı.

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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 11:31
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