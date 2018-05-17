İstanbul serbest piyasada dolar 4,4450 liradan, avro 5,2650 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,4430 liradan alınan dolar, 4,4450 liradan satılıyor. 5,2630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,2650 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,4180 lira, avronun satış fiyatı ise 5,2160 lira olmuştu.