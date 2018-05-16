Prim müjdesi

Milyonlara müjdeler içeren torba yasa, prim borcu olan Bağ-Kur'luların yüzünü güldürdü. Bağ-Kur'lular yapılandırmayla prim borçlarından daha düşük ödemeyle kurtulurken, sağlıktan da yararlanmaya başlayacak. Ayrıca borcunu yapılandıranlar bundan sonra, primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirimden de yararlanabilecek. Halen en düşük Bağ-Kur primi aylık 700,18 lira. Primi düzenli ödeyenler için ise bu tutar 598,70 lira. Borcunu yapılandıranlar, bu indirimden yararlanıp aylık 101,48 lira avantaj sağlayacak. Esnafın cebinden yıllık ise bin 217 lira daha az prim ödemesi çıkacak. Ödemelerini tavandan yapanlar ise indirim kapsamındaysa aylık 5 bin 251 lira yerine 4 bin 490 lira veriyor. Borcunu yapılandıranlar, bu imkandan yararlanıp aylık 761, yıllık 9 bin 132 lira avantaj elde edecek. Tarım Bağ-Kur'lular da yapılandırmayla elde edeceği 5 puanlık indirim sayesinde aylık en az 84.56, en çok 634.22 lira avantaj sağlayacak. Yıllık avantaj da en az bin 14, en çok 7 bin 610 lirayı bulacak.
Primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirim, borcunu yapılandıranlara da uygulanıyor. Yeni yasayla borcu yapılandıranlar, bu imkanı elde edecek.
Primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirim, borcunu yapılandıranlara da uygulanıyor. Yeni yasayla borcu yapılandıranlar, bu imkanı elde edecek.
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