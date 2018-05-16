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Pompada çifte

Pompada çifte zam
Benzinin na ortalama 18, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş geldi. Ankara'da ortalama 6.07 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.25 lira oldu. Benzinin litresi 'da 6.01 liradan 6.19 liraya, İzmir'de 6.03 liradan 6.21 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5.56 liradan 5.72 liraya, İstanbul'da 5.51 liradan 5.67 liraya, İzmir'de 5.55 liradan 5.71 liraya çıktı. Benzinde en son 5 kuruş, motorinde ise 7 kuruş indirime gidilmişti.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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