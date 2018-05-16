Benzinin litre fiyatına ortalama 18, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi. Ankara'da ortalama 6.07 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.25 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6.01 liradan 6.19 liraya, İzmir'de 6.03 liradan 6.21 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5.56 liradan 5.72 liraya, İstanbul'da 5.51 liradan 5.67 liraya, İzmir'de 5.55 liradan 5.71 liraya çıktı. Benzinde en son 5 kuruş, motorinde ise 7 kuruş indirime gidilmişti.
Pompada çifte zam
Etiketler: zam , litre fiyatı , İstanbul
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.