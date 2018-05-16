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kaçıran ağır ceza alacak

Para kaçıran ağır ceza alacak
Türk sını Koruma Kanunu'na aykırı hareket edenlere 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemleri yoluyla na kaçırılan döviz ya da Türk parasının yüzde 40'ı oranında ceza kesilecek. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza, yarı oranında indirilecek. Diğer bir ifadeyle muvazaalı işlemlerle yurt dışına 10 milyon dolar çıkarana 4 milyon dolar ceza kesilecek. Teşebbüs aşamasında kalırsa tutar 2 milyon lira olacak.


Hazal ATEŞ
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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