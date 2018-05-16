Para kaçıran ağır ceza alacak

Türk Parasını Koruma Kanunu'na aykırı hareket edenlere 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemleri yoluyla yurt dışına kaçırılan döviz ya da Türk parasının yüzde 40'ı oranında ceza kesilecek. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza, yarı oranında indirilecek. Diğer bir ifadeyle muvazaalı işlemlerle yurt dışına 10 milyon dolar çıkarana 4 milyon dolar ceza kesilecek. Teşebbüs aşamasında kalırsa tutar 2 milyon lira olacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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