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in iznine seçim düzenlemesi

Öğretmenin iznine seçim düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığı, sandıkta görev alacak lere seçim bitene kadar görevli oldukları okul yerlerini terk etmemeleri talimatı gönderdi. , eğitim öğretim dönemi bittikten sonra öğretmenler için 2 haftalık mesleki eğitim kursu başlatmış ve bu kursun 2'inci haftasına isteyen her öğretmenin tatil yapmak istediği yerde girmesi imkanı getirmişti. Ancak bu yıl hem bayram tatili hem de seçim dönemi öğretmenlerin Haziran sonuna kadar okullarında kalmalarını gerektirecek. Sandık görevlisi olanlar, seçim sonrasında okulların tekrar düzenlemesini tamamladıktan sonra izne çıkabilecek.


Safure CANTÜRK
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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