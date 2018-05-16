Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, noterliklerde işlem güvenliğinde yeni dönemin başladığını belirterek, "SMS Bilgilendirme Hizmeti, bugün devreye girecek. İşlem yapıldığı anda TC kimlik numarasına kayıtlı tüm GSM numaralarına anında SMS gönderilecek" dedi. Tutar, şu bilgileri verdi: "Vekaletname, araç satış işlemleri, imza sirküleri, imza beyannameleri, temlikname, taahhütname gibi noterliklerde kendi adına yapılan bazı işlemlerden işlem sahiplerinin SMS yoluyla bilgisi olacak. Bu işlem ilgiliye ait değilse SMS'deki noterlik numarasını arayarak işleme müdahale edebilecek."
Noter işlemine SMS kontrolü
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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