Merkez Bankası, son dönemde piyasada döviz kurları üzerinde görülen hareketlenmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Merkez bankası açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır."

PİYASADA NELER OLDU?

Dolar ve euroda son dönemde yaşanan hızlı hareketler yaşanıyor. Dün Moody's ve ABD faizleri ile birlikte yükselişe geçen kurlar 4.46 liraya kadar çıkmıştı. Bugün sabahtan itibaren hareketin devamı görülürken dolar kuru 4.5010 TL, euro ise 5.3247 ile rekor seviyelere ulaştı.

Merkez'in açıklamasının ardından saat 13.10 itibariyle dolar kuru 4.4640, euro ise 5.2670 TL'den el değiştirdi. Sonrasında Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği haberi ile dolardaki düşüş hız kazandı ve 4.41 liraya kadar geriledi.