;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti
  2. Kambiyo rejimini serbestleştirecek düzenleme yolda

'ndan dolardaki harekete ilişkin açıklama

, son dönemde piyasada kurları üzerinde görülen harekeenmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Açıklamanın ardından 4.45 liraya kadar gelirken, hemen arkasından Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği haberi ile 4.41 liraya kadar geriledi.

Merkez Bankasından dolar açıklaması

, son dönemde piyasada kurları üzerinde görülen harekeenmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Merkez bankası açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır."

PİYASADA NELER OLDU?
Dolar ve euroda son dönemde yaşanan hızlı hareketler yaşanıyor. Dün Moody's ve ABD faizleri ile birlikte yükselişe geçen kurlar 4.46 liraya kadar çıkmıştı. Bugün sabahtan itibaren hareketin devamı görülürken 4.5010 TL, euro ise 5.3247 ile rekor seviyelere ulaştı.

Merkez'in açıklamasının ardından saat 13.10 itibariyle dolar kuru 4.4640, euro ise 5.2670 TL'den el değiştirdi. Sonrasında Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği haberi ile dolardaki düşüş hız kazandı ve 4.41 liraya kadar geriledi.

Etiketler: , , ,
  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 13:06
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar