Hükümet son günlerde inşaat sektöründe yaşanan durgunluğun önüne geçmek için önemli adımlar attı. Yüzde 18 KDV uygulanan konutta KDV yüzde 8'e çekildi, tapu harcı oranı da binde 20'den binde 15'e düşürüldü. Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdesiyle yüzde 1.25-1.35 bandında olan konut kredi faizi 0.98'e kadar çekildi.