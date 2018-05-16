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  1. Yurt dışına para kaçırana ağır ceza yolda

ta dev kampanya

Hükümetin girişimleriyle önce KDV ve tapu harcındaki indirim, sonra da düşürülen kredisi oranı piyasaları canlandırdı. Kamunun desteğine özel sektör de sessiz kalmayınca ortaya güzel fırsatlar çıktı. Peki ama vatandaş konuttaki kampanyadan ne kazanacak? Konuta destek hamlelerinin içinde neler var? Konut alımında avantaj fırsatları neler? İşte tüm detaylar haberimizde...

Hükümet son günlerde inşaat sektöründe yaşanan durgunluğun önüne geçmek için önemli adımlar attı. Yüzde 18 KDV uygulanan ta KDV yüzde 8'e çekildi, tapu harcı oranı da binde 20'den binde 15'e düşürüldü. Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdesiyle yüzde 1.25-1.35 bandında olan konut kredi i 0.98'e kadar çekildi.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 08:22
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