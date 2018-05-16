15 Temmuz darbe girişimine müdahale ederken yaralanan polislere ödenen tazminatın 5'te 1'i oranında Polis Bakım ve Yardım Sandığı tarafından maluliyet yardımı yapılacak. Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanan polislere maluliyet yardımı ödenmesi kararlaştırıldı. Nakdi tazminat ödenen ancak bazı şartları gerçekleşmediği için maluliyet yardımı yapılamayan polislere, bir defaya mahsus olmak üzere ödenmiş olan nakdi tazminatın 5'te 1'i oranında maluliyet yardımı yapılacak.
Gazi polislere maluliyet yardımı
Etiketler: Resmi Gazete , polis
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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