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Gazi lere maluliyet yardımı

Gazi polislere maluliyet yardımı
15 Temmuz darbe girişimine müdahale ederken yaralanan lere ödenen tazminatın 5'te 1'i oranında Polis Bakım ve Yardım Sandığı tarafından maluliyet yardımı yapılacak. Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü'nde yapılan değişiklik 'de yayımlandı. FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanan polislere maluliyet yardımı ödenmesi kararlaştırıldı. Nakdi tazminat ödenen ancak bazı şartları gerçekleşmediği için maluliyet yardımı yapılamayan polislere, bir defaya mahsus olmak üzere ödenmiş olan nakdi tazminatın 5'te 1'i oranında maluliyet yardımı yapılacak.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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