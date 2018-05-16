Esnaf ‘Artış yok indirim var’ dedi

Ahilik teşkilatı geleneğini sürdürerek toplumun refah ve huzuru için ortak hareket eden esnaf, Ramazan ayında da kur spekülatörlerinin Türkiye üzerinde oynamak istediği oyunu bozmak için elini taşın altına koydu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayı öncesinde yapılan çalışmalarla fiyatlarda gerileme yaşandığını belirtti. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte birçok ürünün fiyatında artış yerine azalma olduğunu ve bunun için esnafın büyük fedakarlık gösterdiğini anlatan Palandöken, 1 milyon 700 bin esnaf için genelge yayınladıklarını ve bu kapsamda hem korsan ürünlerle mücadele, hem vatandaşın huzuru hem de gıda kalitesine önem verilmesinin istendiğini kaydetti.
Barış ŞİMŞEK
Barış ŞİMŞEK
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