İstanbul serbest piyasada dolar 4,4500 liradan, avro 5,2720 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,4480 liradan alınan dolar, 4,4500 liradan satılıyor. 5,2700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,2720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,4590 lira, avronun satış fiyatı ise 5,2740 lira olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.