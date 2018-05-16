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ve ne kadar? (16 Mayıs 2018 Döviz kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada 4,4500 liradan, 5,2720 liradan güne başladı.

'da 4,4480 liradan alınan dolar, 4,4500 liradan satılıyor. 5,2700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,2720 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,4590 lira, avronun satış fiyatı ise 5,2740 lira olmuştu.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 09:20
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