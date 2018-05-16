Denizbank CEO'su Hakan Ateş, bankanın satış sürecinin bu ay sonuçlanacağını umduğunu söyledi. Dubai'nin en büyük bankası olan Emirates NBD, Rus Sberbank'ın DenizBank'taki hisselerini almak için stratejik görüşmelere başladığını Ocak sonunda duyurmuştu. DenizBank'ın iyi bir varlık olduğunu kaydeden Ateş, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki risklere dikkat çekerek, "Bu ortamda yarattığımız varlık demek ki güzel demek ki kârlı büyümenin habercisi. Bu bakımdan da talibi var" dedi.
DenizBank’ın satışı bu ay tamam
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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