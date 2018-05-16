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’ın satışı bu ay tamam

DenizBank’ın satışı bu ay tamam
CEO'su Hakan Ateş, nın satış sürecinin bu ay sonuçlanacağını umduğunu söyledi. Dubai'nin en büyük bankası olan Emirates NBD, Rus Sberbank'ın DenizBank'taki hisselerini almak için stratejik görüşmelere başladığını Ocak sonunda duyurmuştu. DenizBank'ın iyi bir varlık olduğunu kaydeden Ateş, 'nin bulunduğu coğrafyadaki risklere dikkat çekerek, "Bu ortamda yarattığımız varlık demek ki güzel demek ki kârlı büyümenin habercisi. Bu bakımdan da talibi var" dedi.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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