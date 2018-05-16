;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Prim müjdesi
  2. Emeklilik için yaş büyütmenin faydası yok

2. maaş için yeni fırsat

Emeklilikte ikinci maaş yolunu açan otomatik ’i daha cazip yapacak düzenlemeler için hazırlıklar sürerken, katılımcılar artıyor. 1 Temmuz’dan itibaren 10-50 personeli olan işyerlerinde çalışanlar sisteme dahil olacak

2. maaş için yeni fırsat
Çalışanlara emeklilikte ikinci maaş yolunu açan, 3'lü devlet katkısı sağlayan Sistemi'ne () otomatik katılımın daha cazip hale getirilmesi için çalışma yapılırken, kademeli geçiş de sürüyor. Otomatik BES'e 1 Temmuz'dan itibaren 10-50 çalışanı olan firmalarındaki 45 yaş altı çalışanlar dahil olacak. 1 Ocak'ta da 5-10 çalışanı olan özel sektör firmalarının personeli sisteme katılacak. Bu arada otomatik BES'i daha cazip hale getirecek düzenlemeler için hazırlıklar sürüyor. Meclis'ten geçen yasaya göre; ilgili bakan; yasa kapsamında sağlanan devlet katkısının, ilgililerin hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde taahhüt olarak hesaplanmasına, bu tutarların nemalandırılmasına ve hak kazanma koşulları dikkate alınarak nemalarıyla birlikte ödenmesine karar vermeye; devlet katkısının nemalandırılmasına, bin lira tutarındaki ilave devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemesine ve ek devlet katkısının azami limiti ile iade edilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkili olacak. Bakanlar Kurulu da 2 ay olan cayma süresini 3 katına kadar çıkarabilecek.
Etiketler: , ,
  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar