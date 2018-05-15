Yatırımcıya süper teşvik geliyor

Yatırım ve yatırımcıların her bakımdan hukuk karşısında güvencesini artırmak için özel bir yasa hazırlanıyor. Yatırımcının hukuki açıdan tek bir endişesi kalmayacak. Yeni sistem, Türkiye'ye gelecek sermayenin de güvencesi olacak. Yatırımcının elini rahatlatmak için bugüne kadar 135 milyar lira yatırım çeken süper teşviklerin kapsamı da ihtiyaca göre genişletilecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yatırımcı için yasa çalışması yapılacak" dedi.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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