Öğretmene yer değiştirme müjdesi

Safure CANTÜRK

öğretmenlerin isteğe bağlıokul değişikliklerini yapacak.Zorunlu 3 yıllık görevinitamamlayan her öğretmen iliçinde mazeretsiz değişiklikyapacak. Yakın zamanda illerarası ve mazeretli değişiklikleriçin de düzenleme olacak.Bakanlık, 1 milyona yakınöğretmen için isteğe bağlı iliçi yer değiştirme kılavuzunuyayınladı:● İl içi atama yapmak içinaynı okuldaolacak.● En çoktercih edilebilecek.● Zorunlu hizmetsayılmayan okullardaçalışanlarda eğer adaylıklarıkalkmışsa 3 yıl şartıaranmayacak.●Eylülitibarıyla3 yıllık görev süresinidolduranlar il içi atamabaşvurusu yapabilecek.● Asker öğretmenliksüresi il içi atama süresindensayılacak.● Doğum öncesi 8 vesonrası 8 haftalık doğumizni sürelerinde olanlarşart aranmadan il içi atamabaşvurusu yapabilecek.● Doğumdan sonra aylıksızizne ayrılan öğretmeninizni'e kadarbiterse il içi atama başvurusuyapabilecek.● NORM fazlası öğretmen 3yıllık süre aranmadan başvuruyapabilecek.● OKUL müdürü, müdürbaşyardımcısı veya yardımcısıolan idareciler yöneticilikyapmak istemezlerse il içi yerdeğiştirmeye başvurabilecek.● Başvurular 22-25Mayıs'ta alınacak. En geç 30Mayıs'ta atama sonuçlanacak.