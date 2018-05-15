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İşte konut fiyatlarını yüzde 20 düşüren 41 firma

Bankalardan gelen faiz indirimi sonrası yapılan açıklamaya göre 41 firmanın katıldığı kampanya başladı. Sektörün üç çatı derneğine firmalar projelerinde yüzde 20 indirime gideceğini açıkladı. İşte o 41 firmanın listesi...

İşte konut fiyatlarını yüzde 20 düşüren 41 firma

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) iş birliğiyle düzenlenen kampanyanın tanıtımı, İstanbul'da yapıldı.

Toplantıda verilen bilgiye göre, söz konusu derneklere üye 41 firma bu kampanyaya katılacak. 41 firmanın toplam 150 projesinde kampanyalı fiyatların geçerli olacağı belirtildi. Ancak hangi firmanın hangi projesinde veya projelerinde bu kampanyayı uygulayacağı açıklanmadı.

  • 15 Mayıs 2018, Salı 12:43
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