Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1.7 milyon esnafı dünyaya açacak ve özel avantajlar sunacak Esnaf Kart projesini tanıttı. Esnafın PTTBank'tan özel faiz oranlarıyla kredi alabileceğini söyleyen Arslan, "Esnafımız Pttcell'den özel tarifelerden, önemli indirimlerle PTTsigorta güvencesinden ve PTT Kargo indirimlerinden faydalanacak. EPTT AVM satış, pazarlama ve reklam desteği verecek. 22 ülkeye devlet güvencesinde satış yapabilecek. Kayıtlı Elektronik Posta ile gönderim ücretlerinde yüzde 25 indirim sağlanacak" dedi.
Esnafa dev katkı
Etiketler: esnaf
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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