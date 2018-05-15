MALİYE Bakanlığı'nca engellilere pek çok vergi avantajı sunuluyor. 'Engelliler İçin Vergi Rehberi'ne göre; 3 Engelli çalışanlar ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunanlar, gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında engellilik indiriminden yararlanıyor. Aylık indirim tutarı, birinci derece engelliler için bin, ikinci derece engelliler için 530, üçüncü derece engelliler için 240 lira. 3 Malul ve engellilerin kullanımına özel eşya ve araçlar, gümrük vergilerinden muaf tutuluyor. Yurt içinden alınan taşıtlarda da ÖTV avantajı var. Engellilik derecesi yüzde 90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında, 5 yılda bir olmak üzere ilk alım ÖTV'den istisna tutuluyor. Yüzde 90'ın altında olanlar da bizzat kullanma amacıyla engelliliklerine uygun olarak aldıkları araçlarda bu muafiyetten yararlanıyor. Engellilik dereceleri yüzde 90 ve daha fazla olanların adlarına kayıtlı taşıtlar MTV'den istisna tutuluyor. Yüzde 90'dan az olanlar ise sağlık raporuyla bu istisnadan yararlanıyor. 3 Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları KDV'den istisna tutuluyor. Görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap, ortopedik engellilerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar istisna kapsamında. 3 Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya hisseye sahip engelliler, emlak vergisi ödemiyor.
Engellilere 4 koldan destek
Maliye, engellilere pek çok vergi avantajı sunuyor. Engelliler, alacakları taşıtlar için gümrük vergisi, ÖTV ve MTV ile konutlar için emlak vergisi ödemiyor. Kullandıkları cihazlar da KDV’den muaf...
Etiketler: ÖTV , kdv , engelliler
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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