60 milyarlık barış

HÜKÜMET, 2B taşınmazları ve Hazine'ye ait tarım arazilerinin kiralanması ve satışına ilişkin barışla yaklaşık 20 milyar liralık gelir hedefliyor. Kırsalda yaşayan 600 bin vatandaşın da ektiği tarlaya, araziye sahip olması için fırsat kapısı açılıyor. 2B'lerin satışından devletin kasasına yaklaşık 10 milyar lira girerken, 3 yıllık dönemde 3 milyar liranın üzerinde gelir elde edilmesi hedefleniyor. İmar barışından da 40 milyara yakın gelir beklenirken, kırsaldan gelecek 20 milyarla devletin kasasına 60 milyarlık kaynak girmiş olacak. İmar planı olmayan, tarımsal amaca ayrılan bu arazilerin 31 Aralık 2017'den önce en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanılmış olması gerekiyor. Yasanın yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde bu arazileri kiralamak için başvuranlara, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralama yapılacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.