Dünyanın her alanında ileri teknoloji hissedilirken, tarımda da yeni sistemler devreye girmeye başladı. Bitki ve hayvanları yetiştirip yararlandıkları işletmeler olarak tanımlanan çiftlikler, teknolojinin gelişmesiyle çehre değiştirmeye başladı. Çiftlikler artık insanlarla değil, robotlarla çekip çevrilmeye başlandı. Robotlar sayesinde çiftlikler geçmişe göre daha verimli ve aktif hale geldi. Çiftlikteki büyük baş hayvanlar robotlar tarafından sağılırken. Diğer hayvanların takibi yapılıyor, yemi veriliyor, verdiği sütteki yağ ve protein oranı, hastalık ihtimalleri de robotlar sayesinde izleniyor. Çiftliklerde, sağım robotunun haricinde yem itme robotu, gübre temizleme robotu ve hatta buzağı beslemek için mama robotu da bulunuyor. Dünyada örneklerine rastlanan robotik çiftliklerden Türkiye'de de mevcut. Yeni model akıllı sulama sistemleri de çiftçiler için vazgeçilmez hale geldi. Kurak ve yarı kurak iklim kuşağında bulunmasından dolayı, mevcut su kaynaklarının büyük bir bölümü tarımsal sulamada kullanılıyor. Bu nedenle sulama, tarımsal üretimin en önemli girdilerinden biri. Akıllı sulama sistemleri sayesinde gereksiz sulamanın önüne geçiliyor, böylece su kaynakları korunuyor ve fazla sulama nedeniyle bitki ve toprakta oluşacak deformasyon engelleniyor. Akıllı sulama sistemleri tarlada yer alan her bitkinin su ihtiyacı farklı olduğundan toprağın neminin yüzdelik oranı, bitkinin ihtiyacı olan nem oranından düşük çıkarsa ürüne su veriliyor. Mobil araç; sulamayı programlayıp, sulamayı mevsimlik, aylık, haftalık, günlük hatta saatlik programlama imkanı sunuyor.
Robotik çiftlikler
Toprakla teknoloji birleşiyor... Akıllı sulamadan çiftliklere kadar yeni tarım robotları ile tanışmaya başladık. Yavaş yavaş ülkemize de gelen bu yeni sistem, hem üretimi kolaylaştırıyor hem de ürünün kalitesini arttırıyor...
Etiketler: Tarım , Yeni Sistem , Türkiye , Akıllı
- 14 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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