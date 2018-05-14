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Jet motorlu yerli İHA geliyor

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Türk savunma sanayiindeki son gelişmeleri anlattı. Millileştirme seferberliği içinde olduklarını belirten Demir, insansız araçları deniz, kara ve havada yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Demir, "İHA'lar (insansız hava aracı) daha da geliştiriliyor. Daha büyükleri ve sessizleri, daha yüksekte uçanlar, daha fazla silah taşıyıp vurucu gücü fazla olanlar gelecek. Hatta bulut altını gören İHA'lar önümüzde. Bir ötesi de jet motorlu İHA'lar ve bir adım daha ötesi jet savaş uçağı gibi hareket eden bir İHA" dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'in, sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 10:16
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