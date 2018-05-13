Türk-Şeker'e ait 25 fabrikanın 14'ünün özelleştirilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında sona yaklaşılırken, Rekabet Kurulu'nca Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının özelleştirilmesi işlemine izin verilmesinin ardından, Afyon şeker fabrikasının özelleştirilmesine de izin çıktı. Özelleştirme kapsamına alınan 14 fabrikadan yıllık 115 bin tonla en yüksek şeker kotasına sahip olan Afyon Şeker Fabrikasının ihale görüşmelerinde 725 milyon lira ile en yüksek teklifi Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş vermişti.
Afyon şekere onay
Etiketler: Çorum , Kırşehir , Yozgat , Rekabet Kurulu , Yozgat Şeker Fabrikası , Afyon şeker fabrikas
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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