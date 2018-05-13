;
Yol Durumu
  1. Çinliler’in gözü Kapadokya'da
  2. Cezalar siliniyor

Afyon şekere onay

Afyon şekere onay
Türk-Şeker'e ait 25 fabrikanın 14'ünün özelleştirilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında sona yaklaşılırken, Rekabet Kurulu'nca Bor, , , ve Turhal şeker fabrikalarının özelleştirilmesi işlemine izin verilmesinin ardından, ının özelleştirilmesine de izin çıktı. Özelleştirme kapsamına alınan 14 fabrikadan yıllık 115 bin tonla en yüksek şeker kotasına sahip olan Afyon Şeker Fabrikasının ihale görüşmelerinde 725 milyon lira ile en yüksek teklifi Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş vermişti.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar