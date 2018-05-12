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Engelliye iş

Engelliye iş
Hükümet, engellilerin toplumsal hayata daha fazla entegre olması için tüm kaynaklarını seferber ediyor. iş başına geldiğinde 5 bin 777 olan engelli memur sayısı 55 bine ulaştı. 372 bin aracılığıyla özel işyerlerinde edildi. 2018 yılında 5 bin engelliyi devlette istihdam etme sözü veren hükümet, bugüne kadar 2 bin 500'ünün atamasını gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar da 2 bin 500 engelli vatandaş devletin çeşitli kurumlarında istihdam edilecek.
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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