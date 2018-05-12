Hükümet, engellilerin toplumsal hayata daha fazla entegre olması için tüm kaynaklarını seferber ediyor. Hükümet iş başına geldiğinde 5 bin 777 olan engelli memur sayısı 55 bine ulaştı. 372 bin engelli vatandaş İŞKUR aracılığıyla özel işyerlerinde istihdam edildi. 2018 yılında 5 bin engelliyi devlette istihdam etme sözü veren hükümet, bugüne kadar 2 bin 500'ünün atamasını gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar da 2 bin 500 engelli vatandaş devletin çeşitli kurumlarında istihdam edilecek.
Engelliye iş
Etiketler: İŞKUR , engelli vatandaş , istihdam , hükümet
- 12 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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