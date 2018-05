Yatırımcı ülkenin potansiyelini görüyor

ekonominin yarısınınfinansal göstergeler, diğeryarısının da psikolojik göstergelerolduğunu belirterek, "Yatırımcılarher türlü çarpıtmaya rağmen Türkiye 'nin potansiyeline inanıyor.Bugün Türkiye'de faaliyetgösteren yabancı firmalar mevcutişlerini daha da derinleştirmek içinyatırımlarını artırıyor" dedi.Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) İstişare Toplantısı'nda konuşan Albayrak, Türkiye'nin, son 16 yıldır her anlamda büyük bir değişim ve restorasyon süreci geçirdiğini ve Türk ekonomisinin de bu süreçte bütün kamburlarından kurtularak hızlı bir toparlanma ve büyüme süreci ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye'nin ekonomik başarısının ardında istikrar, güçlü liderlik ve güvenin bulunduğuna işaret eden Albayrak, "Türkiye ekonomisi bu sayede 3.5-4 kat büyüdü. Çift haneli büyüme rakamları ile dünya rekoru kırdı. Yüksek büyüme oranları ileYerli ve yabancı yatırım lar her yıl katlanarak arttı" diye konuştu. Yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte yepyeni bir başarı hikayesi yazmanın zamanının geldiğini dile getiren Albayrak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha etkin, daha hızlı karar alan, icraat ve reform odaklı bir yönetim modeli devreye girecek. Türkiye'dedönemi başlayacak" değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı imkanlarla, yerli ve yabancı yatırım hamlelerini hızlandırarak sürdüreceklerini vurgulayarak, "inşallah bu yıl ekonomide daha parlak bir performans ortaya koyacağız" dedi."Türkiye yatırım cazibesi ile en doğudan en batıya dünyanın her bölgesinden yatırım çekmeye devam ediyor.Türkiye büyüyen ekonomisi, artan nüfusu ve kentleşme oranı ile yatırımcılar için büyük fırsatları bünyesinde barındırmaya devam ediyor" diye konuştu.