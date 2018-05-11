Yatırımcı ülkenin potansiyelini görüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ekonominin yarısının finansal göstergeler, diğer yarısının da psikolojik göstergeler olduğunu belirterek, "Yatırımcılar her türlü çarpıtmaya rağmen Türkiye'nin potansiyeline inanıyor. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firmalar mevcut işlerini daha da derinleştirmek için yatırımlarını artırıyor" dedi.
YATIRIMLAR ARTTI
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) İstişare Toplantısı'nda konuşan Albayrak, Türkiye'nin, son 16 yıldır her anlamda büyük bir değişim ve restorasyon süreci geçirdiğini ve Türk ekonomisinin de bu süreçte bütün kamburlarından kurtularak hızlı bir toparlanma ve büyüme süreci ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye'nin ekonomik başarısının ardında istikrar, güçlü liderlik ve güvenin bulunduğuna işaret eden Albayrak, "Türkiye ekonomisi bu sayede 3.5-4 kat büyüdü. Çift haneli büyüme rakamları ile dünya rekoru kırdı. Yüksek büyüme oranları ile AB ve OECD ülkelerini fersah fersah geride bıraktı. Yerli ve yabancı yatırımlar her yıl katlanarak arttı" diye konuştu. Yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte yepyeni bir başarı hikayesi yazmanın zamanının geldiğini dile getiren Albayrak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha etkin, daha hızlı karar alan, icraat ve reform odaklı bir yönetim modeli devreye girecek. Türkiye'de kesintisiz istikrar dönemi başlayacak" değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı imkanlarla, yerli ve yabancı yatırım hamlelerini hızlandırarak sürdüreceklerini vurgulayarak, "inşallah bu yıl ekonomide daha parlak bir performans ortaya koyacağız" dedi.
ENERJİ LOKOMOTİF
Albayrak, "Türkiye yatırım cazibesi ile en doğudan en batıya dünyanın her bölgesinden yatırım çekmeye devam ediyor. Enerji sektörü de bu alanda lokomotif olmaya devam edecek. Türkiye büyüyen ekonomisi, artan nüfusu ve kentleşme oranı ile yatırımcılar için büyük fırsatları bünyesinde barındırmaya devam ediyor" diye konuştu.
YATIRIMLAR ARTTI
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) İstişare Toplantısı'nda konuşan Albayrak, Türkiye'nin, son 16 yıldır her anlamda büyük bir değişim ve restorasyon süreci geçirdiğini ve Türk ekonomisinin de bu süreçte bütün kamburlarından kurtularak hızlı bir toparlanma ve büyüme süreci ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye'nin ekonomik başarısının ardında istikrar, güçlü liderlik ve güvenin bulunduğuna işaret eden Albayrak, "Türkiye ekonomisi bu sayede 3.5-4 kat büyüdü. Çift haneli büyüme rakamları ile dünya rekoru kırdı. Yüksek büyüme oranları ile AB ve OECD ülkelerini fersah fersah geride bıraktı. Yerli ve yabancı yatırımlar her yıl katlanarak arttı" diye konuştu. Yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte yepyeni bir başarı hikayesi yazmanın zamanının geldiğini dile getiren Albayrak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha etkin, daha hızlı karar alan, icraat ve reform odaklı bir yönetim modeli devreye girecek. Türkiye'de kesintisiz istikrar dönemi başlayacak" değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı imkanlarla, yerli ve yabancı yatırım hamlelerini hızlandırarak sürdüreceklerini vurgulayarak, "inşallah bu yıl ekonomide daha parlak bir performans ortaya koyacağız" dedi.
ENERJİ LOKOMOTİF
Albayrak, "Türkiye yatırım cazibesi ile en doğudan en batıya dünyanın her bölgesinden yatırım çekmeye devam ediyor. Enerji sektörü de bu alanda lokomotif olmaya devam edecek. Türkiye büyüyen ekonomisi, artan nüfusu ve kentleşme oranı ile yatırımcılar için büyük fırsatları bünyesinde barındırmaya devam ediyor" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.