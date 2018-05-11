Ev alana 161 bin lira

Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdelediği konut kredilerinde faiz indirimi uygulaması bugün başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Şekerbank 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde, faiz oranını aylık yüzde 0.98'e düşürdüğünü açıkladı. Böylece, konut kredi faizleri psikolojik sınır olarak kabul edilen yüzde 1'in altına inmiş oldu. Kampanyaya VakıfBank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın da dahil olması bekleniyor.
PEŞ PEŞE İNDİRİMLER
Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu kararıyla 150 metrekarenin üzerindeki yeni konutlara uygulanan KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesi ve tapu harcının yüzde 3'ten yüzde 2'ye indirilmesiyle sağlanan imkan, faiz indirimiyle birleştirildiğinde, özellikle sabit gelirli vatandaşlara ev alırken önemli bir maliyet avantajı oluşturuyor. Buna göre, 500 bin liralık bir kredide, toplam geri ödeme tutarı 959 bin 210 liradan 852 bin 521 liraya, aylık taksitler ise 7 bin 993 liradan 7 bin 104 bin liraya düşecek. Böylece, 500 bin liralık bir evde konut alıcısının sadece faizden 106 bin 689 bin liralık bir kazancı olacak. KDV indirimiyle 500 bin liralık bir evde 50 bin lira avantaja sahip olacak konut alıcısının tapu harcı indiriminden ise 5 bin lirası cebinde kalacak. Böylece 500 bin liralık bir evde toplam kazanç 161 bin lirayı bulacak.
200 BİN KONUT SATIŞI YAPILIR
İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, hükümetin aldığı kararı çok akılcı bulduğunu belirterek, "Konut kredilerindeki faiz sübvansiyonu, hem sektörü canlandıracak hem de fazlasıyla devlete geri dönecektir" dedi. Kamu bankaları tarafından en küçük hesapla 250 milyon liralık bir sübvanse yapılacağı tahminini dile getiren Durbakayım, "Bunun sonucunda 200 bin ek ev satışı ile 7-8 milyar liralık pazar oluşur. En az 500 milyon liranın tapu harcı ve KDV geliri olarak devletin kasasına gireceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
PEŞ PEŞE İNDİRİMLER
Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu kararıyla 150 metrekarenin üzerindeki yeni konutlara uygulanan KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesi ve tapu harcının yüzde 3'ten yüzde 2'ye indirilmesiyle sağlanan imkan, faiz indirimiyle birleştirildiğinde, özellikle sabit gelirli vatandaşlara ev alırken önemli bir maliyet avantajı oluşturuyor. Buna göre, 500 bin liralık bir kredide, toplam geri ödeme tutarı 959 bin 210 liradan 852 bin 521 liraya, aylık taksitler ise 7 bin 993 liradan 7 bin 104 bin liraya düşecek. Böylece, 500 bin liralık bir evde konut alıcısının sadece faizden 106 bin 689 bin liralık bir kazancı olacak. KDV indirimiyle 500 bin liralık bir evde 50 bin lira avantaja sahip olacak konut alıcısının tapu harcı indiriminden ise 5 bin lirası cebinde kalacak. Böylece 500 bin liralık bir evde toplam kazanç 161 bin lirayı bulacak.
200 BİN KONUT SATIŞI YAPILIR
İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, hükümetin aldığı kararı çok akılcı bulduğunu belirterek, "Konut kredilerindeki faiz sübvansiyonu, hem sektörü canlandıracak hem de fazlasıyla devlete geri dönecektir" dedi. Kamu bankaları tarafından en küçük hesapla 250 milyon liralık bir sübvanse yapılacağı tahminini dile getiren Durbakayım, "Bunun sonucunda 200 bin ek ev satışı ile 7-8 milyar liralık pazar oluşur. En az 500 milyon liranın tapu harcı ve KDV geliri olarak devletin kasasına gireceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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