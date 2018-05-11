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300 bin ye fırsat

300 bin öğrenciye fırsat
Hükümet, yeniden yapılandırmayla birlikte öğrenim kredisi borcu olan 300 bin nin yüzünü güldürdü. Bu kapsamda öğrencilerin 3.9 milyar liralık kredi borcu yeniden yapılandırılacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Üniversite eğitimi süresi boyunca öğrenim kredisi almış ancak mezuniyetinden 2 yıl sonra ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencilere gecikme zammı uygulanıyordu. Eylül ayından itibaren artık öğrencilerden gecikme mı alınmayacak. Başvurular Maliye'ye yapılacak."


Burak Erdem ÇELİK
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