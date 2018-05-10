Hükümetten milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber geldi. Bakan Ağbal tarafından yapılan açıklama ile birlikte emeklinin merakla beklediği ikramiyeye bir müjde daha geldi. Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşların aldığı 3 aylık ödemeleri de 1500 liraya çıktı. Bu sayede yaklaşık 13 milyona vatandaşımız Haziran ayında yeni düzenleme ile birlikte artırılmış maaşlarına kavuşacak.
Emekliye zam müjdesi! Emeki maaşları ne kadar olacak? O maaşlar 1500 lira olacak!
Hükümetten 12 milyon emekliye son dakika müjdesi geldi. Daha önce Hükümet tarafından açıklanan emekliye yılda 2 kere verilecek ikramiyeye iyileştirme gündeme geldi. Emeklilere biner lira verileceği belirtilen ikramiye tutarıyla ilgili Bakan Ağbal dün önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan 65 yaş aylığı alan 65 yaş üstü vatandaşların da 3 aylık ödemeleri 1500 liraya çıktı. İşte emekliye yapılacak zamlarla ilgili tüm detaylar…
Hükümetten milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber geldi. Bakan Ağbal tarafından yapılan açıklama ile birlikte emeklinin merakla beklediği ikramiyeye bir müjde daha geldi. Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşların aldığı 3 aylık ödemeleri de 1500 liraya çıktı. Bu sayede yaklaşık 13 milyona vatandaşımız Haziran ayında yeni düzenleme ile birlikte artırılmış maaşlarına kavuşacak.
Etiketler: Bakan Ağbal , sosyal güvenlik
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