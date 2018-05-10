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Emekliye zam müjdesi! Emeki maaşları ne kadar olacak? O maaşlar 1500 lira olacak!

Hükümetten 12 milyon emekliye son dakika müjdesi geldi. Daha önce Hükümet tarafından açıklanan emekliye yılda 2 kere verilecek ikramiyeye iyileştirme gündeme geldi. Emeklilere biner lira verileceği belirtilen ikramiye tutarıyla ilgili dün önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan 65 yaş aylığı alan 65 yaş üstü vatandaşların da 3 aylık ödemeleri 1500 liraya çıktı. İşte emekliye yapılacak zamlarla ilgili tüm detaylar…


​Hükümetten milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber geldi. tarafından yapılan açıklama ile birlikte emeklinin merakla beklediği ikramiyeye bir müjde daha geldi. Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşların aldığı 3 aylık ödemeleri de 1500 liraya çıktı. Bu sayede yaklaşık 13 milyona vatandaşımız Haziran ayında yeni düzenleme ile birlikte artırılmış maaşlarına kavuşacak.
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 16:55
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