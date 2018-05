Anneye 10 milyar lira

günü kutlanacakpiyasalara doping etkisi yaşatacak. Bu yıl alışverişinbulması bekleniyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ( TESK ) Genel BaşkanıAnneler Günü vesilesiyle alınan hediyelerin hem anneleri sevindireceğini hem de ekonomiyi canlandıracağını vurguladı.Esnaf ve sanatkarların geçen yılkibu yıl aşarak büyük bir hasılat elde etmeyi beklediğine dikkati çeken Palandöken, "Yapılacak harcamalar her yıloranında artıyor. Bu yıl Anneler Günü'nde yapılacak harcamalarla piyasayagirmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, tüm özel günlere göre en fazla harcamanın Anneler Günü'nde yapıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:"Geçen yıl kartla yapılan harcamalarda en fazla ödemeile kuyumculuk sektöründe oldu. Özellikle öğrenciler ve orta gelirli vatandaşlar annelerinin gönlünü etmek için en fazla çiçek almayı tercih ediyor. Öte yandan elektronik ev aletleri bugün için en çok tercih edilen hediyelerin başında geliyor. Esnaf ve sanatkarımız da her zevke, her keseye uygun hediyelerle Anneler Günü'ne hazır. Vatandaşlarımız çiçeğini, takısını, hediyesini bildiği esnaftan almalı."Günü, tekstilden kuyuma, elektronikten beyaz eşyaya, çiçekçiliğe kadar pek çok sektöre hareket getirecek. Alışverişler hızlanırken, indirim kampanyalarına da imza atıldı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanıbu hafta satışların rekor kıracağını, hediye olarak en fazla giyim eşyası, terlik, çanta, küçük ev aletleri ve mücevherin tercih edildiğini söyledi. Öncel, "Sektörde olan bütün markalarda 1 hafta öncesinden kampanyalar başladı. Bu yıl da sektörümüz çok umutlu. Satışlarda rekora gideceğiz" dedi.