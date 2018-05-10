Anneye 10 milyar lira

Pazar günü kutlanacak Anneler Günü piyasalara doping etkisi yaşatacak. Bu yıl alışverişin 10 milyar lirayı bulması bekleniyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Anneler Günü vesilesiyle alınan hediyelerin hem anneleri sevindireceğini hem de ekonomiyi canlandıracağını vurguladı.
YÜZDE 25 ARTACAK
Esnaf ve sanatkarların geçen yılki rekor ciroyu bu yıl aşarak büyük bir hasılat elde etmeyi beklediğine dikkati çeken Palandöken, "Yapılacak harcamalar her yıl yüzde 25 oranında artıyor. Bu yıl Anneler Günü'nde yapılacak harcamalarla piyasaya 10 milyar lira girmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, tüm özel günlere göre en fazla harcamanın Anneler Günü'nde yapıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:
TAKI İLK SIRADA
"Geçen yıl kartla yapılan harcamalarda en fazla ödeme 321 milyon lira ile kuyumculuk sektöründe oldu. Özellikle öğrenciler ve orta gelirli vatandaşlar annelerinin gönlünü etmek için en fazla çiçek almayı tercih ediyor. Öte yandan elektronik ev aletleri bugün için en çok tercih edilen hediyelerin başında geliyor. Esnaf ve sanatkarımız da her zevke, her keseye uygun hediyelerle Anneler Günü'ne hazır. Vatandaşlarımız çiçeğini, takısını, hediyesini bildiği esnaftan almalı."
KAMPANYALAR VAR
Anneler Günü, tekstilden kuyuma, elektronikten beyaz eşyaya, çiçekçiliğe kadar pek çok sektöre hareket getirecek. Alışverişler hızlanırken, indirim kampanyalarına da imza atıldı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu hafta satışların rekor kıracağını, hediye olarak en fazla giyim eşyası, terlik, çanta, küçük ev aletleri ve mücevherin tercih edildiğini söyledi. Öncel, "Sektörde olan bütün markalarda 1 hafta öncesinden kampanyalar başladı. Bu yıl da sektörümüz çok umutlu. Satışlarda rekora gideceğiz" dedi.
YÜZDE 25 ARTACAK
Esnaf ve sanatkarların geçen yılki rekor ciroyu bu yıl aşarak büyük bir hasılat elde etmeyi beklediğine dikkati çeken Palandöken, "Yapılacak harcamalar her yıl yüzde 25 oranında artıyor. Bu yıl Anneler Günü'nde yapılacak harcamalarla piyasaya 10 milyar lira girmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, tüm özel günlere göre en fazla harcamanın Anneler Günü'nde yapıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:
TAKI İLK SIRADA
"Geçen yıl kartla yapılan harcamalarda en fazla ödeme 321 milyon lira ile kuyumculuk sektöründe oldu. Özellikle öğrenciler ve orta gelirli vatandaşlar annelerinin gönlünü etmek için en fazla çiçek almayı tercih ediyor. Öte yandan elektronik ev aletleri bugün için en çok tercih edilen hediyelerin başında geliyor. Esnaf ve sanatkarımız da her zevke, her keseye uygun hediyelerle Anneler Günü'ne hazır. Vatandaşlarımız çiçeğini, takısını, hediyesini bildiği esnaftan almalı."
KAMPANYALAR VAR
Anneler Günü, tekstilden kuyuma, elektronikten beyaz eşyaya, çiçekçiliğe kadar pek çok sektöre hareket getirecek. Alışverişler hızlanırken, indirim kampanyalarına da imza atıldı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu hafta satışların rekor kıracağını, hediye olarak en fazla giyim eşyası, terlik, çanta, küçük ev aletleri ve mücevherin tercih edildiğini söyledi. Öncel, "Sektörde olan bütün markalarda 1 hafta öncesinden kampanyalar başladı. Bu yıl da sektörümüz çok umutlu. Satışlarda rekora gideceğiz" dedi.
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