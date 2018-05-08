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da tahsilat % 80

Yapılandırmada tahsilat % 80
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, borcunu ödeme niyetinde olanlara yapıldığını söyledi. Yapılandırılan alacak tutarının 2017 sonu itibarıyla 78 milyar lira olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu: "Bu tutarın yüzde 76'sı kurumsal müşterilerden olan alacaklar. Yapılandırılan alacakların toplam kredilere oranı yüzde 3.8 düzeyinde. Borcunu ödeme niyetinde olanlarla yapılandırma yapılıyor. Bunu yaparken, mutlaka üretimi ve istihdamı dikkate alıyoruz, firmanın varlığının değerini korumaya çalışıyoruz. Yapılandırdığımız kredilerin yüzde 80'i kesinlikle geri dönüyor. Geri kalan yüzde 20 takibe gitse bile bunlar da takipten ödeniyor."
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