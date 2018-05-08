Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu olan OYAK'ın 58'inci Olağan Genel Kurulu 5 Mayıs'ta Ankara'da yapıldı. Kurulda, 2017 yılı nema oranı yüzde 24.7, toplam dağıtıma esas kaynak rakamı da (nema) 6 milyar lira olarak açıklandı. OYAK'ın, üyelerine ait net varlık toplamı 29.8 milyar liraya, konsolide net varlık toplamı ise 73.9 milyar liraya ulaştı. OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş, OYAK üyelerinin geleceğini teminat altına almak ve bunu yaparken de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacında olduklarını söyledi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem de hem OYAK'ın hem grup şirketlerinin etkinliğini, verimliliğini ve kârlılığını artıracak uygulamaları devreye aldıklarını söyledi. Erdem, "Grup şirketlerimiz 2017'de ülkemizin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 2.8'ini gerçekleştirdi" dedi.
OYAK’tan üyelerine 6 milyar TL nema
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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