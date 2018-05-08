İstanbul serbest piyasada dolar 4,2750 liradan, avro 5,1020 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,2730 liradan alınan dolar, 4,2750 liradan satılıyor. 5,1000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,1020 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,2630 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0790 lira olmuştu.