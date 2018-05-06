Vergi müjdesi

Kısa bir süre önce ekonomiyi canlandırmak, piyasaları rahatlatmak ve vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için "Bahar Paketi"ne imza atan Hükümet bunun devamı niteliğinde yeni kararları da devreye soktu. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan vergi indirimi ile ekonomiye katkı sağlayacak yeni düzenlemeler şöyle: Konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik katma değer vergisi (KDV) oranı 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi. Buna göre 600 bin liralık konut alım satımında yüzde 4 üzerinden 24 bin lira olan harç, yüzde 3 üzerinden 18 bin lira olarak ödenecek. Hükümet tapu harçları haricinde konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV'i yüzde 8'e indirdi. Uygulama 31 Ekim akşamına kadar geçerli olacak.
KREŞ DESTEĞİ 1.015 LİRAYA ÇIKTI
Kadın çalışanlar için işverenlerce dışarıdan alınan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti kapsamında sağlanan gelir vergisi istisnası, her bir çocuk için aylık brüt asgari ücretin yüzde 15'inden yüzde 50'sine çıkarıldı. Böylece, çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 liradan bin 15 liraya yükseltildi.
KREŞ DESTEĞİ 1.015 LİRAYA ÇIKTI
Kadın çalışanlar için işverenlerce dışarıdan alınan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti kapsamında sağlanan gelir vergisi istisnası, her bir çocuk için aylık brüt asgari ücretin yüzde 15'inden yüzde 50'sine çıkarıldı. Böylece, çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 liradan bin 15 liraya yükseltildi.
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