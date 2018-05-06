Üniversiteli girişimciye 10 bin lira

TÜBİTAK, üniversite öğrencilerine yönelik "Girişimcilik ve Yenilikçilik", "Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri" ve "Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje" yarışması yapmaya hazırlanıyor. Yarışmaların sonucunda birinci olan öğrenciye 10 bin lira ödül verilecek. İkinci olan öğrenciye verilecek ödül 7 bin 500 lira olarak belirlenirken, üçüncüye 5 bin lira verilmesi planlanıyor. Üniversite Öğrencileri Proje" yarışmalarına 7-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Yarışmalarla öğrencilerin, öncelikli alanlarda 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda da projeler üretmeleri bekleniyor.
Barış ŞİMŞEK
Barış ŞİMŞEK
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