Üniversiteli girişimciye 10 bin lira

Barış ŞİMŞEK

, üniversite öğrencilerine yönelik "Girişimcilik ve Yenilikçilik"," ve "Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje" yarışması yapmaya hazırlanıyor. Yarışmaların sonucunda birinci olan öğrenciye 1verilecek. İkinci olan öğrenciye verilecek ödülolarak belirlenirken, üçüncüyeverilmesi planlanıyor. Üniversite Öğrencileri Proje" yarışmalarına 7-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Yarışmalarla öğrencilerin, öncelikli alanlarda 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda da projeler üretmeleri bekleniyor.