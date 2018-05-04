Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, menşe ispat ve dolaşım belgelerinin, kurulan elektronik sistem üzerinden onaylanarak vize edileceğini belirterek, "Elektronik sistemle ihracatçıların zamandan ve bürokratik işlemlerden tasarruf ederek, hızlı ve etkili şekilde işlemleri yürütmesi sağlanacak" dedi. Pilot uygulamanın Ankara Esenboğa Havalimanı'nda başarıyla tamamlandığını anlatan Tüfenkci, projenin Türkiye çapında hayata geçirilmesinin ihracatçılar için büyük kolaylık sağlayacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Mevcut sistemde ihracatçılar, menşe ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesi için kağıt ortamında TOBB, TESK veya TİM'e başvuruyor, manuel şekilde yapılan kontrollerin ardından, uygun bulunması halinde menşe ispat ve dolaşım belgeleri onaylanarak ihracatçıya veriliyordu. İhracatçının, belgenin karşı ülkede geçerli olabilmesi için aynı zamanda ihracat işlemini gerçekleştireceği gümrük idaresine giderek belgeyi vize ettirmesi gerekiyordu. Projenin hayata geçirilmesiyle ihracatçılar; belgeler için elektronik bir başvuru oluşturacak, belgelerin yine elektronik ortamda onaylanması ve vize edilmesinin ardından yazıcıdan dökümünü alabilecek."
İhracatçı hızlanacak
Etiketler: TOBB , TİM , TESK , İhracatçılar , Vize
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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