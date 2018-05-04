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a giyim etkisi

Enflasyona giyim etkisi
2017'nin Kasım ayında yüzde 12.98 ile tepe noktayı gördükten sonra bu yılın Mart ayında yüzde 10.23'e kadar gerileyen yıllık , Nisan'da tekrar yükselişe geçti. Tüketici Fiyatları Endeksi () Nisan'da, giyim ve ulaştırma grubu öncülüğünde yüzde 1.87 ile beklentilerin üstünde artarken, yıllık enflasyon yüzde 10.85'e çıktı. Geçen yılın ilk 4 ayında yüzde 5.71 olan TÜFE, bu yılın aynı döneminde yüzde 4.69'a geriledi. Ana harcama grupları itibarıyla aylık en yüksek artış yüzde 10.40 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken; zam şampiyonu kadın ceketi oldu.
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