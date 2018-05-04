2017'nin Kasım ayında yüzde 12.98 ile tepe noktayı gördükten sonra bu yılın Mart ayında yüzde 10.23'e kadar gerileyen yıllık enflasyon, Nisan'da tekrar yükselişe geçti. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Nisan'da, giyim ve ulaştırma grubu öncülüğünde yüzde 1.87 ile beklentilerin üstünde artarken, yıllık enflasyon yüzde 10.85'e çıktı. Geçen yılın ilk 4 ayında yüzde 5.71 olan TÜFE, bu yılın aynı döneminde yüzde 4.69'a geriledi. Ana harcama grupları itibarıyla aylık en yüksek artış yüzde 10.40 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken; zam şampiyonu kadın ceketi oldu.
Enflasyona giyim etkisi
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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