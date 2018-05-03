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Yüzde 90 indirim fırsatı büyüdü

Yeni da peşin ödemeyi seçenlere sağlanan tutarında yüzde 90 indirim imkanı büyüdü. , ‘Yapılandırmaları devam edenler, kalan taksitlerini peşin olarak öderlerse Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı silinecek’ dedi

Yüzde 90 indirim fırsatı büyüdü
Yeni da peşin ödemeyi seçenlere sağlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi () tutarında yüzde 90 indirim imkanı, daha önceki yapılandırmalardan yararlananlara da sağlanacak. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Önceki yapılandırmadan yararlananlar, ilk taksit ödeme süresi içerisinde kalan taksitlerinin tamamını peşin olarak öderlerse Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecektir" dedi. Sarıeroğlu, şu bilgileri verdi:
● Yapılandırmada, kapsama giren ların faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE ile güncelleme yapılacaktır. Peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecektir.
● 10 liraya kadar eksik ödemeler, yapılandırma ihlal nedeni sayılmayacaktır. İlk 2 taksitin süresinde ödenmemesi yapılandırma ihlal nedeni sayılacaktır.



​BAĞ-KUR'LUYA DONDURMA İMKANI
olan Bağ- Kur'lulara, yeni yasa tasarısıyla bu hizmet sürelerini dondurma imkanı getiriliyor. , "Bağ-Kur sigortalılarının 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talep etmeleri halinde dondurulacak ve bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacak. Dondurulan hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılabilecek" dedi.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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