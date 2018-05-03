Yüzde 90 indirim fırsatı büyüdü

Yeni yapılandırmada peşin ödemeyi seçenlere sağlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarında yüzde 90 indirim imkanı, daha önceki yapılandırmalardan yararlananlara da sağlanacak. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Önceki yapılandırmadan yararlananlar, ilk taksit ödeme süresi içerisinde kalan taksitlerinin tamamını peşin olarak öderlerse Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecektir" dedi. Sarıeroğlu, şu bilgileri verdi:
● Yapılandırmada, kapsama giren borçların faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE ile güncelleme yapılacaktır. Peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecektir.
● 10 liraya kadar eksik ödemeler, yapılandırma ihlal nedeni sayılmayacaktır. İlk 2 taksitin süresinde ödenmemesi yapılandırma ihlal nedeni sayılacaktır.
BAĞ-KUR'LUYA DONDURMA İMKANI
Prim borcu olan Bağ- Kur'lulara, yeni yasa tasarısıyla bu hizmet sürelerini dondurma imkanı getiriliyor. Bakan Sarıeroğlu, "Bağ-Kur sigortalılarının 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talep etmeleri halinde dondurulacak ve bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacak. Dondurulan hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılabilecek" dedi.
● Yapılandırmada, kapsama giren borçların faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE ile güncelleme yapılacaktır. Peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecektir.
● 10 liraya kadar eksik ödemeler, yapılandırma ihlal nedeni sayılmayacaktır. İlk 2 taksitin süresinde ödenmemesi yapılandırma ihlal nedeni sayılacaktır.
BAĞ-KUR'LUYA DONDURMA İMKANI
Prim borcu olan Bağ- Kur'lulara, yeni yasa tasarısıyla bu hizmet sürelerini dondurma imkanı getiriliyor. Bakan Sarıeroğlu, "Bağ-Kur sigortalılarının 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talep etmeleri halinde dondurulacak ve bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacak. Dondurulan hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılabilecek" dedi.
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