Topunuz gelin

24 Haziran'daki seçimler, dünya medyasını yine bir araya getirdi. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında yine ittifak yapan medya yayınlarındaki kin ve nefret bir kez daha ortaya çıktı. Financial Times, The Guardian, The Economist ve New York Times'ın yaptığı Türkiye düşmanı haberlerin ardından, Standard&Poor's (S&P) da Ağustos ayında açıklayacağı kararını dün duyurdu. Moody's'in önceki seçimlerde yaptığı gibi, S&P de dün gece yarısı sürpriz bir şekilde Türkiye'nin kredi notunu BB'den BB-'ye düşürdü. Tüm bu saldırılara piyasalar aldırış bile etmedi. Dolar gün içinde hafif yükseliş yaşadı. Daha sonra dengeye oturdu ve günü 4.1750 liradan kapattı.
PANİK HAVASI
FINANCIAL TIMES: Türkiye, tarihi bir seçime gidiyor. Batılı ülkeler Erdoğan üzerindeki baskıyı çok daha önceden artırmaya başlamalıydı. Ancak adımlar yine de atılmalı.
THE GUARDIAN: Erdoğan'a karşı ittifak arayışları çok ağır gidiyor. Seçmenin kafası daha da karışıyor. Bir an önce kararlar alınmalı...
THE ECONOMIST : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popülerliği her geçen gün artıyor. Kanal İstanbul, 3'üncü Havalimanı gibi mega projeler muhalefetin elindeki şansları da alıyor. Ancak ortak hareket edilmeli.
NEW YORK TIMES: Erken seçimlerin amacı siyasi muhalefeti zayıflatmak gibi görünüyor.
ZAMANLAMA MANİDAR
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'da, S&P'nin kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. S&P'nin kararının zamanlama açısından manidar olduğunu ifade eden Şimşek, söz konusu kuruluşun daha önce Türkiye'nin kredi notunu Ağustos'ta gözden geçirmeyi planladığını hatırlattı. "Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor. Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?" diye soran Şimşek, S&P'nin analizini de yetersiz bulduğunu vurguladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal ise "S&P'nin yaptığı açıklamanın zamanlanması ilginç. Takvimlenmemiş açıklamayı bugün seçim ortamında yaptıysanız, sebebini açıklamak zorundasınız" dedi.
PANİK HAVASI
FINANCIAL TIMES: Türkiye, tarihi bir seçime gidiyor. Batılı ülkeler Erdoğan üzerindeki baskıyı çok daha önceden artırmaya başlamalıydı. Ancak adımlar yine de atılmalı.
THE GUARDIAN: Erdoğan'a karşı ittifak arayışları çok ağır gidiyor. Seçmenin kafası daha da karışıyor. Bir an önce kararlar alınmalı...
THE ECONOMIST : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popülerliği her geçen gün artıyor. Kanal İstanbul, 3'üncü Havalimanı gibi mega projeler muhalefetin elindeki şansları da alıyor. Ancak ortak hareket edilmeli.
NEW YORK TIMES: Erken seçimlerin amacı siyasi muhalefeti zayıflatmak gibi görünüyor.
ZAMANLAMA MANİDAR
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'da, S&P'nin kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. S&P'nin kararının zamanlama açısından manidar olduğunu ifade eden Şimşek, söz konusu kuruluşun daha önce Türkiye'nin kredi notunu Ağustos'ta gözden geçirmeyi planladığını hatırlattı. "Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor. Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?" diye soran Şimşek, S&P'nin analizini de yetersiz bulduğunu vurguladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal ise "S&P'nin yaptığı açıklamanın zamanlanması ilginç. Takvimlenmemiş açıklamayı bugün seçim ortamında yaptıysanız, sebebini açıklamak zorundasınız" dedi.
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