;
Yol Durumu
  1. Korucuya kadro ve zam
  2. 500 bin öğrenci okuluna dönecek

devletten

Prim devletten
GENÇLERİN 1 YILLIK İ DEVLETTEN:18-29 yaş arası gençler ilk kez Bağ-Kur'lu olduğunda primleri bir yıl devlet tarafından karşılanacak.
İÇİN SÜRE: Sigortası olmadığı için kapsamına alınanların Nisan 2018 ve öncesine ilişkin prim borçlarının faizleri siliniyor. Anapara için de 31 Aralık 2018 tarihine kadar süre veriliyor. Gelir testi yaptırmaları içinde 30 Kasım 2018'e kadar süre verilecek. sağlık hizmeti alabilecekler.
Etiketler: , , , ,
  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ