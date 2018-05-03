Prim devletten

GENÇLERİN 1 YILLIK PRİMİ DEVLETTEN:18-29 yaş arası gençler ilk kez Bağ-Kur'lu olduğunda primleri bir yıl devlet tarafından karşılanacak.
GELİR TESTİ İÇİN SÜRE: Sigortası olmadığı için GSS kapsamına alınanların Nisan 2018 ve öncesine ilişkin prim borçlarının faizleri siliniyor. Anapara için de 31 Aralık 2018 tarihine kadar süre veriliyor. Gelir testi yaptırmaları içinde 30 Kasım 2018'e kadar süre verilecek. sağlık hizmeti alabilecekler.
GELİR TESTİ İÇİN SÜRE: Sigortası olmadığı için GSS kapsamına alınanların Nisan 2018 ve öncesine ilişkin prim borçlarının faizleri siliniyor. Anapara için de 31 Aralık 2018 tarihine kadar süre veriliyor. Gelir testi yaptırmaları içinde 30 Kasım 2018'e kadar süre verilecek. sağlık hizmeti alabilecekler.
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