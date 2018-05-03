İstanbul serbest piyasada dolar 4,1630 liradan, avro 4,9920 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,1610 liradan alınan dolar, 4,1630 liradan satılıyor. 4,9900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9220 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,1770 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0020 lira olmuştu.