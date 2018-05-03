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ve ne kadar? (3 Mayıs 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada 4,1630 liradan, 4,9920 liradan güne başladı.

'da 4,1610 liradan alınan dolar, 4,1630 liradan satılıyor. 4,9900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9220 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,1770 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0020 lira olmuştu.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 09:15
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