500 bin öğrenci okuluna dönecek

Hükümet, sosyal reform paketiyle yaşama geçireceği öğrenci affıyla 500 bin kişiye üniversite kapılarını yeniden açıyor.
● Üniversitede hazırlık, lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişiği kesilen, kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar başvurabilecek.
● Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiği kesilen üniversiteye başvuranlar 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
● Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerde olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurabilecek.
● Başka şehre taşınan kişiler eğitimlerine bulundukları illerdeki üniversitede devam edebilecek.
● Üniversitede hazırlık, lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişiği kesilen, kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar başvurabilecek.
● Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiği kesilen üniversiteye başvuranlar 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
● Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerde olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurabilecek.
● Başka şehre taşınan kişiler eğitimlerine bulundukları illerdeki üniversitede devam edebilecek.
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