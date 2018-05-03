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500 bin öğrenci okuluna dönecek

500 bin öğrenci okuluna dönecek
Hükümet, yle yaşama geçireceği yla 500 bin kişiye üniversite kapılarını yeniden açıyor.
de hazırlık, lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişiği kesilen, kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar başvurabilecek.
● Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiği kesilen üniversiteye başvuranlar 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
● Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerde olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurabilecek.
● Başka şehre taşınan kişiler eğitimlerine bulundukları illerdeki üniversitede devam edebilecek.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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