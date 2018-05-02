Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı sürpriz barış paketinin detayları belli oldu. Meclis'e sevk edilen tasarıya göre, her türlü borç ve cezayı ilgilendiren pakette vergi ve SGK prim borçları 18 eşit taksitte ödenebilecek. Daha önce borçlarını yeniden yapılandıranlar da bu haktan yararlanabilecek. İmar barışında ise milat 31 Aralık 2017 olacak. Bağkurlular'ın durdurulan sigortalılıkları yeniden yapılandırmayla tekrar başlatılacak.