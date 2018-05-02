Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı sürpriz barış paketinin detayları belli oldu. Meclis'e sevk edilen tasarıya göre, her türlü borç ve cezayı ilgilendiren pakette vergi ve SGK prim borçları 18 eşit taksitte ödenebilecek. Daha önce borçlarını yeniden yapılandıranlar da bu haktan yararlanabilecek. İmar barışında ise milat 31 Aralık 2017 olacak. Bağkurlular'ın durdurulan sigortalılıkları yeniden yapılandırmayla tekrar başlatılacak.
İşte dev barış paketinin ayrıntıları
Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı dev barış paketi dün Meclis'e sevk edildi. Bugün komisyonlarda görüşmelerine başlanması bekleniyor. Paketle ilgili detaylar da ortaya çıkarken, devlete tüm borçlar 18 eşit taksit veya kredi kartına taksitle ödenebilecek.
Etiketler: vergi , vergi affı , sigorta prim borcu , SGK
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