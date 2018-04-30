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rekoru

İhracat rekoru
Türkiye büyüme verilerinden sonra, verileri ile de parmak ısırtan bir başarıya imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; Mart'ta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11.5 artarak 15 milyar 106 milyon dolara yükseldi. Böylece Mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu. Yılın ilk 3 ayında ihracat 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10.4 yükselerek 40 milyar 727 milyon dolara çıktı. Son 12 aylık dönemde ise, yüzde 10.5'lik artışla 159 milyar 923 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

OTOMOTİV YİNE BİRİNCİ
endüstrisi, Mart'ta 3.1 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.
55 il ihracatını artırdı. En çok ihracatı (6.7 milyar dolar), (1.4 milyar dolar), Kocaeli (1.3 milyar dolar) yaptı.
Mart'ta 154 ülke ve bölgeye ihracat arttı.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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